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Кудрівка – Ворскла: де дивитися перший матч за право грати в УПЛ

Микола Дендак — 26 травня 2025, 18:12
Кудрівка – Ворскла: де дивитися перший матч за право грати в УПЛ
ФК Ворскла

Полтавська Ворскла та Кудрівка розіграють між собою право виступати в Українській Прем'єр-лізі сезону-2024/25.

Перший поєдинок відбудеться у четвер, 29 травня, на стадіоні "Оболонь-Арена" в Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Ворскла посіла 13 місце в чемпіонаті України за підсумками сезону-2024/25. У команди Юрія Максимова за 30 турів 6 перемог, 9 нічиїх та 15 поразок (27 очок). 12-й ЛНЗ випередив полтавців на 4 бали. В останньому турі Ворскла зіграла внічию з Інгульцем.

Кудрівка ж є представником Першої ліги України. У чемпіонській групі команда посіла 4 сходинку, пустивши вперед Епіцентр, Полтаву (вийшли в УПЛ напряму) та Металіст 1925 (зіграє проти Лівого берега).

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Кудрівка

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