Кудрівка розірвала контракт із захисником

Дебютант Української Прем'єр-ліги Кудрівка припинила співпраці з українським захисником Іваном Мамросенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду розірвали за взаємною згодою сторін. Причини такого рішення не розголошуються.

"Дякуємо Івану за важливий внесок у становлення нашої команди та прогрес разом з клубом: від учасника ПФЛ до амбітного новачка УПЛ! Бажаємо успіхів та здобутків у подальшій кар'єрі", – йдеться у повідомленні.