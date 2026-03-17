Усі розділи
Кудрівка розірвала контракт із захисником

Олександр Булава — 17 березня 2026, 16:18
Кудрівка розірвала контракт із захисником
Іван Мамросенко
Кудрівка

Дебютант Української Прем'єр-ліги Кудрівка припинила співпраці з українським захисником Іваном Мамросенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду розірвали за взаємною згодою сторін. Причини такого рішення не розголошуються.

"Дякуємо Івану за важливий внесок у становлення нашої команди та прогрес разом з клубом: від учасника ПФЛ до амбітного новачка УПЛ! Бажаємо успіхів та здобутків у подальшій кар'єрі", – йдеться у повідомленні.

25-річний оборонець відіграв 25 матчів за клуб в усіх турнірах та забив 1 гол.

Напередодні Кудрівка оголосила про підписання угоди з колишнім гравцем системи Нью-Йорк Ред Буллз.

Нагадаємо, напередодні УПЛ визначила найкращого тренера, гравця та символічну збірну 20-го туру.

Чемпіонат України, УПЛ Кудрівка

Кудрівка

