Кудрівка прийме Металіст, Нива зустрінеться з Металургом у Першій лізі

Сьогодні, 12 квітня, відбудеться два матчі другого етапі чемпіонату України у Першій лізі.

У групі вибування Металург зустрінеться з тернопільською Нивою. Запоріжці наразі перебувають на 5-му місці й в разі перемоги можуть зменшити відставання від Ниви до одного очка. Цікаво, що в попередніх матчах запоріжці ніколи не перемагали тернополян.

У Чемпіонській групі Кудрівка прийме харківський Металіст. У команд наразі однакова кількість очок. Кудрівка в минулому турі зазнала гостьової поразки від Буковини, Металіст переміг у харківському дербі Металіст 1925 та піднявся на 5 місце у турнірній таблиці.

Чемпіонат України – Перша ліга

Група вибування

2 тур, 12 квітня

11:30 МФК Металург – Нива Тернопіль

Чемпіонська група

14:00 Кудрівка – Металіст

Напередодні тур відкрився двома матчами – Вікторія зіграла внічию 1:1 із Прикарпаттям, а Епіцентр обіграв СК Полтаву.