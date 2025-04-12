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Кудрівка прийме Металіст, Нива зустрінеться з Металургом у Першій лізі

Олександр Булава — 12 квітня 2025, 08:55
Кудрівка прийме Металіст, Нива зустрінеться з Металургом у Першій лізі
МФК Металург

Сьогодні, 12 квітня, відбудеться два матчі другого етапі чемпіонату України у Першій лізі.

У групі вибування Металург зустрінеться з тернопільською Нивою. Запоріжці наразі перебувають на 5-му місці й в разі перемоги можуть зменшити відставання від Ниви до одного очка. Цікаво, що в попередніх матчах запоріжці ніколи не перемагали тернополян.

У Чемпіонській групі Кудрівка прийме харківський Металіст. У команд наразі однакова кількість очок. Кудрівка в минулому турі зазнала гостьової поразки від Буковини, Металіст переміг у харківському дербі Металіст 1925 та піднявся на 5 місце у турнірній таблиці.

Чемпіонат України – Перша ліга
Група вибування
2 тур, 12 квітня

11:30 МФК Металург – Нива Тернопіль

Чемпіонська група

14:00 Кудрівка – Металіст

Напередодні тур відкрився двома матчами – Вікторія зіграла внічию 1:1 із Прикарпаттям, а Епіцентр обіграв СК Полтаву.

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