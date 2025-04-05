ЮКСА зіграє з Епіцентром, Агробізнес прийме СК Полтаву в Першій лізі

Сьогодні, 5 квітня, відбудеться два матчі у Чемпіонській групі та один у Групі вибування Першої ліги.

Епіцентр, який наразі лідирує у чемпіонаті, прийме сьому команду групи. Через дискваліфікацію гру пропустить найкращий бомбардир клубу з Кам’янця-Подільського Данило Кравчук.

Агробізнес розпочинає другий етап чемпіонату на другому місці, яке гарантує місце в УПЛ в наступному сезоні. Наразі у команди з Волочиська безвиграшна серія з п'яти матчів, востаннє команда перемагала ще 9 жовтня.

Чемпіонат України – Перша ліга

Чемпіонська група, другий етап, 1 тур

5 квітня

12:00 Епіцентр – ЮКСА

14:00 Агробізнес – СК Полтава

Група вибування – 2 тур

12:30 Минай – Металург

Минай та Металург розділяє лише два очки у турнірній таблиці чемпіонату. Закарпатці після гостьової перемоги над Діназом перебувають на третьому місці в групі. Металург в минулому турі зазнав домашньої поразки від Поділля і залишився на п'ятій позиції.