ЮКСА зіграє з Епіцентром, Агробізнес прийме СК Полтаву в Першій лізі
Сьогодні, 5 квітня, відбудеться два матчі у Чемпіонській групі та один у Групі вибування Першої ліги.
Епіцентр, який наразі лідирує у чемпіонаті, прийме сьому команду групи. Через дискваліфікацію гру пропустить найкращий бомбардир клубу з Кам’янця-Подільського Данило Кравчук.
Агробізнес розпочинає другий етап чемпіонату на другому місці, яке гарантує місце в УПЛ в наступному сезоні. Наразі у команди з Волочиська безвиграшна серія з п'яти матчів, востаннє команда перемагала ще 9 жовтня.
Чемпіонат України – Перша ліга
Чемпіонська група, другий етап, 1 тур
5 квітня
12:00 Епіцентр – ЮКСА
14:00 Агробізнес – СК Полтава
Група вибування – 2 тур
12:30 Минай – Металург
Минай та Металург розділяє лише два очки у турнірній таблиці чемпіонату. Закарпатці після гостьової перемоги над Діназом перебувають на третьому місці в групі. Металург в минулому турі зазнав домашньої поразки від Поділля і залишився на п'ятій позиції.