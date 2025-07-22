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Кудрівка підсилила тренерський штаб екснаставником футзального клубу

Андрій Мошкун — 22 липня 2025, 16:46
Кудрівка підсилила тренерський штаб екснаставником футзального клубу
ФК Кудрівка

ФК Кудрівка, який цього сезону дебютує в українській Прем’єр-лізі, оголосив про поповнення тренерського штабу.

Про це повідомила пресслужба клубу.

До команди приєднався Євген Задорожний, ексголовний тренер футзального клубу Аврора. Він працюватиме асистентом головного тренера Василя Баранова.

Упродовж останніх двох сезонів Задорожний очолював Aврору, здобувши з командою бронзові та срібні медалі чемпіонату України, а також – вивівши її до Ліги чемпіонів.

Як гравець виступав за луганські Зорю та Шахтар, ПФК Севастополь.

Раніше Кудрівка продовжила контракт із захисником.

Чемпіонат України, УПЛ Кудрівка Аврора Євген Задорожний

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