Кудрівка підсилиться еквадорським захисником з МЛС

Кудрівка має намір підписати угоду з еквадорським футболістом Хаїром Коллахуасо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що 20-річний захисник перебував у клубі на перегляді.

За інформацією джерела, новачок УПЛ може заявити гравця найближчим часом після вирішення всіх технічних питань щодо реєстрації легіонерів.

Останнім клубом Коллахуасо був дубль Нью-Йорк Ред Буллз, за який він виступав з 2024 по 2026 рік. За американський клуб захисник сумарно провів 39 матчів, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

Хаїр є вихованцем еквадорського клубу Емелек. В активі центрбека є досвід виступів за збірну Еквадору U-20, за яку він провів два матчі (забив 1 гол).

Як відомо, 23 лютого Кудрівка повністю погасила усі заборгованості перед УАФ, що дозволило клубу офіційно позбутися трансферного бану.

Напередодні колектив Василя Баранова підписав контракт з 22-річним нападником Албаном Таїпі, а також нещодавно до команди кудрівчан приєднався центральний захисник Шахтаря Мар'ян Фарина.