Ефектний камбек Колоса у грі з Кудрівкою: огляд матчу УПЛ

Сьогодні, 7 листопада, в матчі 12-го туру чемпіонату України Кудрівка в Києві поступилась Колосу.

Огляд матчу

Кудрівка вийшла вперед на 35-й хвилині гри. Євген Морозко вирізав ідеальну передачу в штрафний майданчик на Андрія Сторчоуса, який в дотик переправив м'яч у сітку воріт.

Колос зміг перевернути гру у другій половині. Спочатку Ррапай реалізував пенальті, згодом Климчук замкнув простріл Гагнідзе. А Цуріков ефектним ударом у дальній кут воріт встановив остаточний рахунок протистояння.

Чемпіонат України – УПЛ

12 тур, 7 листопада

Кудрівка – Колос 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 35 Сторчоус, 1:1 – 69 Ррапай, 1:2 – 81 Климчук, 1:3 – 85 Цуріков

Кудрівка: Яшков, Мачелюк, Векляк, Сердюк, Мельничук, Думанюк, Лосенко, Морозко (Пушкарьов, 75), Сторчоус (Литовченко, 62), Козак (Світюха, 75), Овусу (Лєгостаєв, 46)

Колос: Пахолюк, Понєдєльнік, Краснічі, Бондаренко, Рухадзе (Цуріков, 46), Ррапай (Демченко, 90), Еліас, Гагнідзе, Алефіренко (Кане, 46), Гусол (Салабай, 56), Оєвусі (Климчук, 57)

Попередження: 39 Думанюк, 82 Лєгостаєв, 83 Лосенко – 24 Гагнідзе, 54 Гусол

Перемога дозволила Колосу набрати 19 очок та розташуватись на 6-й сходинці в турнірній таблиці чемпіонату. Кудрівка з 14 балами залишилась 14-ю.

Нагадаємо, 12 тур УПЛ стартував у Тернополі, де Епіцентр поступився столичній Оболоні.