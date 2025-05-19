Розмови з президентом не було: Кучер – про своє майбутнє після вильоту Чорноморця з УПЛ

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер готовий і далі працювати з командою після пониження у класі.

Про це він сказав у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Це, мабуть, той момент, коли ти незадоволений нічиєю з Динамо, чемпіоном України. Звичайно, всі засмучені, тому що розуміли, як зіграв суперник і нічия нас не влаштовувала. У нас багато таких ігор було, де ми самі собі придумували, віддавали бали командам суперникам, коли вони нам були більш потрібні.



Чи залишають я в клубі? Розмови з президентом не було, але у мене чинний контракт і я працюю. Перша ліга мене не лякає", – сказав Кучер.