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Розмови з президентом не було: Кучер – про своє майбутнє після вильоту Чорноморця з УПЛ

Олексій Мурзак — 19 травня 2025, 13:46
Розмови з президентом не було: Кучер – про своє майбутнє після вильоту Чорноморця з УПЛ
Олександр Кучер
ФК Чорноморець

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер готовий і далі працювати з командою після пониження у класі.

Про це він сказав у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Це, мабуть, той момент, коли ти незадоволений нічиєю з Динамо, чемпіоном України. Звичайно, всі засмучені, тому що розуміли, як зіграв суперник і нічия нас не влаштовувала. У нас багато таких ігор було, де ми самі собі придумували, віддавали бали командам суперникам, коли вони нам були більш потрібні.

Чи залишають я в клубі? Розмови з президентом не було, але у мене чинний контракт і я працюю. Перша ліга мене не лякає", – сказав Кучер.

Нагадаємо, одесити зіграли внічию з Динамо в 29 турі, а паралельно Лівий Берег, який йде на 14-му місці, переміг Рух.

У підсумку за тур до завершення чемпіонату Чорноморець відстає від Лівого Берега на 4 очки. Востаннє одеська команда вилітала в Першу лігу за підсумками сезону 2018/19, а повернулась у сезоні 2021/22.

Чорноморець Олександр Кучер

Олександр Кучер

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