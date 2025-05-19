Розмови з президентом не було: Кучер – про своє майбутнє після вильоту Чорноморця з УПЛ
Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер готовий і далі працювати з командою після пониження у класі.
Про це він сказав у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.
"Це, мабуть, той момент, коли ти незадоволений нічиєю з Динамо, чемпіоном України. Звичайно, всі засмучені, тому що розуміли, як зіграв суперник і нічия нас не влаштовувала. У нас багато таких ігор було, де ми самі собі придумували, віддавали бали командам суперникам, коли вони нам були більш потрібні.
Чи залишають я в клубі? Розмови з президентом не було, але у мене чинний контракт і я працюю. Перша ліга мене не лякає", – сказав Кучер.
Нагадаємо, одесити зіграли внічию з Динамо в 29 турі, а паралельно Лівий Берег, який йде на 14-му місці, переміг Рух.
У підсумку за тур до завершення чемпіонату Чорноморець відстає від Лівого Берега на 4 очки. Востаннє одеська команда вилітала в Першу лігу за підсумками сезону 2018/19, а повернулась у сезоні 2021/22.