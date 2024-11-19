Кучер: Цікаво було б попрацювати в ЛНЗ, але зі мною ніхто не зв'язувався

Колишній тренер Дніпра-1 Олександр Кучер заявив, що із задоволенням попрацює в ЛНЗ, якщо його туди запросять, однак з ним ніхто на цю тему не говорив.

Про це він сказав у коментарі Sport-express.ua.

"Я також читав цю новину, але зі мною з цього приводу ніхто не розмовляв. Я про це нічого не знаю. З агентом Олексієм Люндовським та Євгеном Красніковим теж не спілкувався. Але попрацювати було б цікаво, чому ні", – сказав Кучер.

Нагадаємо, генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник відреагував на чутки щодо зміни головного тренера команди Андреса Карраско, назвавши цю інформацію вигадкою.

Серед кандидатів називався й Олександр Кучер, останнім місцем роботи якого був Дніпро-1, який він залишив 20 серпня 2023 року.

ЛНЗ після 13-ти турів Української Прем'єр-ліги має 18 очок та займає шосте місце в турнірній таблиці.