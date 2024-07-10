Кучер: Як можна кинути команду, яка грає в єврокубках?

Колишній головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер шокований діями керівництва клубу, які розвалюють команду, що грає в єврокубках.

Його слова передає Sport express.

"Прикро втрачати такі команди. Люди туди вклали гроші, емоції та душу, а тепер сталася така неприємна ситуація. Мені важко щось говорити, тому що я не розумію, що відбувається в керівництві та чому вони приймають такі рішення. Але як можна закинути команду з УПЛ, яка грає в єврокубках? Для мене це загадка", — сказав тренер.

Нагадаємо, раніше комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман сказав, що клуб має бюджет тільки до зими.