Не хотілося, щоб Динамо тут святкувало чемпіонство: Кучер – про виліт Чорноморця

Наставник Чорноморця лаконічно прокоментував виліт команди у Першу лігу після нічиєї з Динамо.

Ба більше, він відповів лише на одне питання, а потім пішов з флешзони.

"Здавалося б, нічия для Чорноморця позитивний результат, але не сьогодні. На останніх хвилинах ви намагалися докричатися до футболістів. Чому не змогли? Сил не вистачило з Динамо?", – запитала журналістка.

"Не знаю. Можемо звичайно привітати Динамо з чемпіонством, але не хотілося, щоб вони його тут святкували. Всі бачили, що сьогодні ми намагалися здобути…", – не договорив Кучер та відмовився продовжувати інтерв'ю, залишивши флешзону.

Нагадаємо, одесити зіграли внічию з Динамо в 29 турі, а паралельно Лівий Берег, який йде на 14-му місці, переміг Рух.

У підсумку за тур до завершення чемпіонату Чорноморець відстає від Лівого Берега на 4 очки. Востаннє одеська команда вилітала в Першу лігу за підсумками сезону 2018/19, а повернулась у сезоні 2021/22.