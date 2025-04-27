Знову робимо подарунки суперникам, – Кучер висловився про чергову поразку Чорноморця

Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер висловився про поразку команди в матчі 26 туру УПЛ.

Слова фахівця наводить пресслужба одеситів.

"Можна розділити гру на два окремих тайми. Перший тайм був повністю провальний. Можливо, емоційно перегоріли, тому що готувались, були заряджені та мали бажання. Але дуже великий брак і незрозумілі втрати, вони привели до пропущеного голу.



Відчувалось, що можемо дотиснути Рух. Але знову робимо, як і в усіх останніх іграх, якісь подарунки супернику і це вирішує долю матчу не на нашу користь результат. Втрачаємо очки, які нам потрібні, як ніколи.

Треба розібратись кожному в собі. Що ти зробив для команди, чого так виходить. Може переглянути своє відношення до тренування, побуту. І тоді вже щось робити", – розповів Кучер.