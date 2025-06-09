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Тренер розповів, чи залишиться Ракицький у Чорноморці

Андрій Мошкун — 9 червня 2025, 20:09
Тренер розповів, чи залишиться Ракицький у Чорноморці
Ярослав Ракицький
ФК Чорноморець

Тренер Олександр Грицай прокоментував майбутнє ексгравця збірної України та донецького Шахтаря Ярослава Ракицького в одеському Чорноморці.

Про це Грицай розповів в інтерв’ю Sport.ua

За словами тренера Чорноморця, розмова з досвідченим захисником щодо продовження його виступів за одеський клуб вже була. Наразі – рішення за Ярославом.

"Знаю, що розмова на цю тему з Ярославом була. А ось яке рішення він ухвалить, мені невідомо. Звісно, що такий гравець нам дуже допоможе в Першій лізі, але рішення – за ним і керівництвом. Підкат із Ворсклою ще раз доводить, що він гравець із великої літери та віддає всі сили на полі", – заявив Грицай.

У цьому сезоні Української Прем’єр-Ліги 35-річний захисник провів 9 матчів, в яких відзначився одним асистом та отримав три попередження.

Одеський Чорноморець не зумів зберегти місце в еліті українського футболу: клуб посів останнє місце в УПЛ і наступний сезон проведе у Першій лізі.

Нагадаємо, що Чорноморець оголосив про підписання нового контракту з лідерами команди, втім розташування "моряків" залишив досвідчений захисник.

Грицай Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Ярослав Ракицький

Ярослав Ракицький

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