Кучер виправдав гравця Оболоні за безглузде вилучення у Кубку України

Ексзахисник донецького Шахтаря Олександр Кучер вважає, що захисник Оболоні Павло Лук’янчук не затягував час у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти Вереса.

Цитує тренера NV.ua.

Оборонець отримав другу жовту картку на 65-й хвилині за те, що занадто довго вкидав аут

"Цікавий епізод був у матчі Вереса проти Оболоні. Арбітр показав другу жовту гравцю "пивоварів" за те, що той довго вкидав аут. Це було за рахунку 1:1. Не знаю, як я дивився, знаєте, він не вкидав десь секунд 20. Тут важко це коментувати, чому воно так сталося. Не знаю, за таку затримку у 20 секунд давати другу жовту… Думаю, арбітр прекрасно розумів, що це другий гірчичник, а не перший.

Можна сказати, що це дуже важкий епізод, але за таке вилучати, рахунок же 1:1, де тут тягнути час? Я не бачу в цьому сенсу, до того ж це була 65-та хвилина і затримувати час, знаючи, що у будь-якому випадку буде переможець — нелогічно. Можливо, не було куди вкинути, гравець не міг знайти партнерів і через це затягнув.

Мені колись дали другу жовту за щось схоже, я тоді ще за Металіст виступав. Ми грали в чемпіонаті України проти Ворскли в Полтаві. Я просто стояв, передав м’яч голкіперу, щоб той вибив його від воріт, арбітр підійшов, показав гірчичник і вилучив мене з поля. Сказав, що це за затримку часу", – сказав Кучер.