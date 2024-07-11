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Кучер: Довбик — чудова людина і футболіст

Андрій Яросименко — 11 липня, 11:51
Кучер: Довбик — чудова людина і футболіст

Колишній головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер вважає гравця збірної України Артема Довбика чудовою людиною та футболістом.

Його слова передає Sport express.

"Довбик – прекрасна людина і футболіст. Він завжди багато працював на тренуваннях і часто залишався для індивідуальних занять. Його потрібно було тільки спрямовувати та не заважати, дані в нього хороші. Тому я не здивувався, що Довбик дуже добре проявив себе в Жироні та зараз його хочуть придбати багато хороших клубів. Бажаю йому тільки успіхів, щоб у нього все виходило", — сказав фахівець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Артем Довбик все ще може перейти в мадридський Атлетко.

Жирона Артем Довбик Олександр Кучер

Жирона

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