Атлетико заплатить Жироні 40 млн євро за трансфер Довбика

Нападник збірної України та Жирони Артем Довбик все ще може перейти в мадридський Атлетико.

Про це повідомила інсайдерка Ірен Хункера в етері Atletico Play.

"Матрацники" вирішили виконати вимоги каталонського клубу та заплатять за трансфер 27-річного українця 40 млн євро. Раніше мадридці були готові заплатити не більш як 25 млн євро, через що переговори зірвалися.

За інформацією джерела, угода може бути завершена найближчими днями.

Раніше ми повідомляли, що італійський Мілан зв'язався з українцем щодо трансферу.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в чемпіонаті Іспанії Артем відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35). Його чинна угода з каталонцями розрахована до літа 2028 року.