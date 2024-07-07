Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Атлетико заплатить Жироні 40 млн євро за трансфер Довбика

Олександр Булава — 7 липня, 23:59
Атлетико заплатить Жироні 40 млн євро за трансфер Довбика

Нападник збірної України та Жирони Артем Довбик все ще може перейти в мадридський Атлетико.

Про це повідомила інсайдерка Ірен Хункера в етері Atletico Play.

"Матрацники" вирішили виконати вимоги каталонського клубу та заплатять за трансфер 27-річного українця 40 млн євро. Раніше мадридці були готові заплатити не більш як 25 млн євро, через що переговори зірвалися.

За інформацією джерела, угода може бути завершена найближчими днями.

Раніше ми повідомляли, що італійський Мілан зв'язався з українцем щодо трансферу.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в чемпіонаті Іспанії Артем відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35). Його чинна угода з каталонцями розрахована до літа 2028 року.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Футбольні трансфери Артем Довбик Атлетико Мадрид

Артем Довбик

УЄФА дозволила Жироні виступати у Лізі чемпіонів
Довбик не хоче покидати Жирону — джерело
Прийшов час підбити підсумки: Довбик оцінив свій виступ у сезоні-2023/24
Леоненко: Де ж наші чемпіони світу на дорослому рівні? Ми просто вміємо дорого втюхувати наших футболістів
Топклуб контактував із Довбиком кілька днів тому

Останні новини