Солідний підбір гравців: Кучер – про шанси молодіжної збірної України на Євро-2025

Колишній захисник Шахтаря та збірної України Олександр Кучер вважає, що молодіжна збірна України зможе показати гідний результат на чемпіонаті Європи-2025.

Цитує Кучера Sport-express.ua.

"Ми можемо стати темнили конячками цього турніру. Молодіжна збірна вже продемонструвала, що може перемагати Англію (3:2) і на рівних грати з Італією. У нас росте дуже перспективна молодь, яка грає в якісний футбол і вже стукає у двері національної збірної. Можу лише побажати успіху нашим хлопцям, сподіваюся на гідний результат.

Підбір гравці дійсно солідний. Окрім їхніх індивідуальних якостей, я б відзначив і велику самовіддачу на футбольному полі, бажання грати, голод до перемог. Серед них є і виконавці, які у такому віці є лідерами в клубах. Всі вони знаходяться у хорошому ігровому тонусі", – розповів Кучер.