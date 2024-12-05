Солідний підбір гравців: Кучер – про шанси молодіжної збірної України на Євро-2025
Колишній захисник Шахтаря та збірної України Олександр Кучер вважає, що молодіжна збірна України зможе показати гідний результат на чемпіонаті Європи-2025.
Цитує Кучера Sport-express.ua.
"Ми можемо стати темнили конячками цього турніру. Молодіжна збірна вже продемонструвала, що може перемагати Англію (3:2) і на рівних грати з Італією. У нас росте дуже перспективна молодь, яка грає в якісний футбол і вже стукає у двері національної збірної. Можу лише побажати успіху нашим хлопцям, сподіваюся на гідний результат.
Підбір гравці дійсно солідний. Окрім їхніх індивідуальних якостей, я б відзначив і велику самовіддачу на футбольному полі, бажання грати, голод до перемог. Серед них є і виконавці, які у такому віці є лідерами в клубах. Всі вони знаходяться у хорошому ігровому тонусі", – розповів Кучер.
Нагадаємо, молодіжна збірна України потрапила у групу D, де зіграє з Нідерландами, Данією та Фінляндією. Фінальний турнір Євро-2025 (U-21) проходитиме з 11-го до 28 червня 2025 року у восьми містах (Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Кошиці, Жиліна, Тренчин, Нітра, Пряшів).