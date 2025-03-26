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Кучер: Не можу пообіцяти, що Чорноморець не вилетить

Олег Дідух — 26 березня 2025, 16:08
Кучер: Не можу пообіцяти, що Чорноморець не вилетить
Олександр Кучер
ФК Чорноморець

Новий головний тренер Чорноморця Олександр Кучер не впевнений у тому, що команді вдасться уникнути вильоту з УПЛ за підсумками поточного сезону.

Фахівця цитує Спорт Експрес.

"Я не можу пообіцяти на 100%, що ми уникнемо вильоту. Загадувати щось у футболі – невдячна справа. Я вважаю, що у нас гарні футболісти, як і в інших командах. Тому впевнений, що їм під силу залишитись в УПЛ", – заявив Кучер.

Наразі Чорноморець посідає передостаннє, 15 місце в турнірній таблиці УПЛ з 15 очками в 21 матчі. Від зони перехідних матчів одеська команда відстає на 3 очки, від 12 місця, яке гарантує збереження прописки в еліті на наступний сезон – на 6 балів.

Раніше Кучер підтвердив інформацію про інтерес до Ярослава Ракицького.

Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Олександр Кучер

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