Кучер назвав команду, яка може здивувати у Кубку України

Ексзахисник донецького Шахтаря Олександр Кучер вважає, що львівський Рух може здивувати у Кубку України.

Цитує Кучера fc-metalist.com.

"Далі легко не буде ні Динамо, ні Шахтар, тому що всі віддаються, всі б'ються з останніх сил. Кубок не має другого матчу, тому всяке може бути, тут немає дистанції, як у чемпіонаті. Неважливо ким грати, тому що всі зараз віддаються до останнього.

Важко когось виділити, але можу далі на Рух поставити. Дуже добре львів'яни грали у Кубку проти Карпат (1:0), намагалися, творили. Вони мали дуже багато бажань, вони хотіли перемогти. Вважаю, що Рух заслужено пройшов до чвертьфіналу", – сказав Кучер.