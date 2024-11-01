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Кучер назвав команду, яка може здивувати у Кубку України

Олександр Булава — 1 листопада, 18:35
Кучер назвав команду, яка може здивувати у Кубку України

Ексзахисник донецького Шахтаря Олександр Кучер вважає, що львівський Рух може здивувати у Кубку України.

Цитує Кучера fc-metalist.com.

"Далі легко не буде ні Динамо, ні Шахтар, тому що всі віддаються, всі б'ються з останніх сил. Кубок не має другого матчу, тому всяке може бути, тут немає дистанції, як у чемпіонаті. Неважливо ким грати, тому що всі зараз віддаються до останнього.

Важко когось виділити, але можу далі на Рух поставити. Дуже добре львів'яни грали у Кубку проти Карпат (1:0), намагалися, творили. Вони мали дуже багато бажань, вони хотіли перемогти. Вважаю, що Рух заслужено пройшов до чвертьфіналу", – сказав Кучер.

Напередодні відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України, за результатами яких було визначено усіх учасників чвертьфіналу турніру.

Кубок України Рух Львів Олександр Кучер

Олександр Кучер

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