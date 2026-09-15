Харків зіграє проти Кривбаса, Шахтар – Сістерс: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку України

Відбулося жеребкування Кубку України з футболу серед жіночих команд сезону-2026/2027, за підсумками якого визначилися всі пари 1/8 фіналу.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Усі етапи Кубку України складаються з одного матчу. У разі нічийного результату переможець визначається в серії пенальті.

Результати жеребкування

ДЮСШ -1 (Хмельницький) – Маріуполь (Донецька обл.)

Поділ (Київ) – Ладомир (Володимир)

ФК Харків (Харків) – Кривбас (Кривий Ріг)

Колос (Ковалівка) – Пантери (Умань)

Шахтар (Донецьк) – Сістерс (Одеса)

ОФКІП-Полісся (Київ) – Погорина (Костопіль)

Ужгород (Закарпатська обл.) – Полісся (Житомир)

ЕМС-Поділля (Вінниця) – Юність (Чернігів)

Базова дата проведення матчів – 1 жовтня 2026 року.

Напередодні Колос впевнено переграв Шахтар, а Полісся розгромило Ладомир у 9-му турі Прайм-ліги.