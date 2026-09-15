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Харків зіграє проти Кривбаса, Шахтар – Сістерс: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку України

Олексій Мурзак — 15 вересня 2026, 19:32
Харків зіграє проти Кривбаса, Шахтар – Сістерс: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку України
УАФ

Відбулося жеребкування Кубку України з футболу серед жіночих команд сезону-2026/2027, за підсумками якого визначилися всі пари 1/8 фіналу.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Усі етапи Кубку України складаються з одного матчу. У разі нічийного результату переможець визначається в серії пенальті.

Результати жеребкування

  • ДЮСШ -1 (Хмельницький) – Маріуполь (Донецька обл.)
  • Поділ (Київ) – Ладомир (Володимир)
  • ФК Харків (Харків) – Кривбас (Кривий Ріг)
  • Колос (Ковалівка) – Пантери (Умань)
  • Шахтар (Донецьк) – Сістерс (Одеса)
  • ОФКІП-Полісся (Київ) – Погорина (Костопіль)
  • Ужгород (Закарпатська обл.) – Полісся (Житомир)
  • ЕМС-Поділля (Вінниця) – Юність (Чернігів)

Базова дата проведення матчів – 1 жовтня 2026 року.

Напередодні Колос впевнено переграв Шахтар, а Полісся розгромило Ладомир у 9-му турі Прайм-ліги.

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