Харків зіграє проти Кривбаса, Шахтар – Сістерс: результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку України
УАФ
Відбулося жеребкування Кубку України з футболу серед жіночих команд сезону-2026/2027, за підсумками якого визначилися всі пари 1/8 фіналу.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
Усі етапи Кубку України складаються з одного матчу. У разі нічийного результату переможець визначається в серії пенальті.
Результати жеребкування
- ДЮСШ -1 (Хмельницький) – Маріуполь (Донецька обл.)
- Поділ (Київ) – Ладомир (Володимир)
- ФК Харків (Харків) – Кривбас (Кривий Ріг)
- Колос (Ковалівка) – Пантери (Умань)
- Шахтар (Донецьк) – Сістерс (Одеса)
- ОФКІП-Полісся (Київ) – Погорина (Костопіль)
- Ужгород (Закарпатська обл.) – Полісся (Житомир)
- ЕМС-Поділля (Вінниця) – Юність (Чернігів)
Базова дата проведення матчів – 1 жовтня 2026 року.
Напередодні Колос впевнено переграв Шахтар, а Полісся розгромило Ладомир у 9-му турі Прайм-ліги.