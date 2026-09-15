Колос впевнено переграв Шахтар, Полісся розгромило Ладомир у 9-му турі Прайм-ліги

У вівторок, 15 вересня, низкою матчів стартував дев'ятий тур Прайм-ліги – елітного дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок.

У першому протистоянні ігрового дня донецький Шахтар зазнав поразки від ковалівського Колоса. Федоренко та Котяш відкрили лік забитим голам, а Остапів на 64-й хвилині ще більше закріпила перевагу.

Водночас житомирське Полісся здобуло розгромну перемогу над Ладомиром, забивши 6 голів у зустрічі. Дублем відзначилася Тараканова. Господарі поєдинку змогли відповісти лише голом престижу на 79-й хвилині завдяки зусиллям Літус.

Чемпіонат України серед жінок – Прайм-ліга

9-й тур, 15 вересня

Колос – Шахтар 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 6 Федоренко, 2:0 – 21 Котяш, 3:0 – 64 Остапів.

Ладомир – Полісся 1:6 (0:2)

Голи: 0:1 – 38 Тараканова, 0:2 – 39 Серемчук, 0:3 – 51 Тараканова, 0:4 – 75 Козішкурт, 0:5 – 76 Мущенська, 1:5 – 79 Літус, 1:6 – 90 Корнацька.

Також о 15:00 мали розпочатися поєдинки Пантери (Умань) – Сістерс (Одеса) та ФК Харків – Кривбас, проте їх старт відклали після оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що наприкінці минулого туру Харків на виїзді обіграв Колос.