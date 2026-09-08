1/16 фіналу Кубку України з футболу: онлайн-трансляції матчів 8 вересня

У вівторок, 8 вересня, відбудуться стартові два поєдинки 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

Програму ігрового дня відкриє зустріч Олімпія (Савинці) – Кривбас (Кривий Ріг). У наступному протистоянні Базис (Кочубіївка) – Маяк (Сарни).

Дивіться прямі трансляції матчів, організовані УПЛ ТБ, на "Чемпіоні".

13:00 | Олімпія (Савинці) – Кривбас (Кривий Ріг)

15:00 | Базис (Кочубіївка) – Маяк (Сарни)

Решта кубкових ігор 1/16 фіналу запланована на 9-10 та 16-17 вересня. Завершуватиме цю стадію протистояння між ковалівським Колосом і львівськими Карпатами (17 вересня о 15:30).

У середу, 9 вересня, відбудуться 7 матчів: Вікторія – Металіст (11:00), Карбон – Епіцентр (12:00), Пробій (Городенка) – Олександрія (13:00), Новий Розділ – Агротех (14:00), Агробізнес – Лівий Берег (15:00), Фенікс-Маріуполь – Зоря (16:00) та Полісся – Кудрівка (18:00).

Нагадаємо, що напряму в 1/16 фіналу потрапили чинний переможець турніру київське Динамо, а також донецький Шахтар, черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся.