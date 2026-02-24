Українська правда
Визначено дати та час початку матчів 1/4 фіналу Кубку України

Сергій Шаховець — 24 лютого 2026, 13:49
Визначено дати та час початку матчів 1/4 фіналу Кубку України
Стали відомі дати та час початку матчів 1/4 фіналу Кубку України з футболу сезону-2025/26.

Про це повідомили організатори змагань.

Матчі відбудуться у чотири ігрові дні. На цій стадії змагатимуться три представники Української Прем'єр-ліги, чотири команди Першої ліги та одна з Другої ліги.

Відкриє програму чвертьфінальних матчів поєдинок між київським Динамо та Інгульцем, що відбудеться 3 березня.

Дати матчів 1/4 фіналу Кубку України

  • 3 березня. 18:00. Динамо – Інгулець
  • 4 березня. 15:30. ЛНЗ – Буковина
  • 5 березня. 15:30. Металіст 1925 – Локомотив Київ
  • 17 березня. 12:00. Чернігів – Фенікс-Маріуполь
Нагадаємо, що поєдинок за участю Чернігова та Фенікса-Маріуполь перенесли на 17 березня на прохання клубів, щоб уникнути пауз в підготовці.

Влітку 2025 року УАФ презентувала новий формат та трофей Кубку України. Поєдинки оновленого турніру проходять без додаткового часу, а суперників визначає сліпий жереб.

