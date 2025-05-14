Удар Степаненка та дует із Шевченком: як Ярмоленко феєрив у матчах із Шахтарем

Що б не говорили різноманітні інсайдери, Андрій Ярмоленко не оголошував про продовження контракту, який закінчується за лічені тижні. На полі Андрій залишається найважливішим гравцем Динамо, але велика кількість травм можуть знизити як мотивацію (його власну), так і зарплату (яку готовий запропонувати клуб). Відповідно, і Класичне у фіналі Кубку може стати останнім у його кар'єрі.

За великим рахунком, Андрій і був обличчям Динамо в матчах проти Шахтаря: тим, від кого чекали подвигів насамперед, тим, кого найбільше побоювалися суперники, тим, кого "травили" першим після невдач... У зв'язку з цим ми вирішили згадати особливі Класичні Ярмоленка проти Шахтаря.

Найперше

Уперше проти Шахтаря в складі Динамо вийшов ще 17 років тому. Суперкубок України раніше передбачав довіру молоді, аж до повністю другого складу від Анатолія Дем'яненка. Юрій Сьомін до такого екстриму не дійшов, але на заміну перспективного 18-річного вінгера все ж випустив. На той момент рахунок уже давно був 1:1 – на швидкий гол Мілевського відповів Чигринський, і Андрій отримав лише десять хвилин часу.

Ярмоленку довірили виконання першого пенальті. Він впорався, переграв Худжамова – але кияни через промах Діакате Суперкубок усе ж програли.

Найнесподіваніше

Зараз, коли дивишся на прізвище "Ярмоленко" в одному ряду з Мілевським, Ярмоленком, Алієвим, велика спокуса подумати, що все так, як і повинно було бути (а ось Шовковський у запасі, при Богуші в основі – несподіванка). Але насправді вихід Ярмоленка в основному складі на матч проти Шахтаря в першому колі чемпіонату-2008/09 був навіть не сенсацією – він був шоком.

Сьомін, взагалі-то, не довіряв молодому таланту. До того Класичного в Ярмоленка до листопада були зіграні аж 6 хвилин із Ворсклою, 18 із Кривбасом – і, що особливо показово, нуль у Лізі чемпіонів. Найчастіше він навіть у заявку не потрапляв. Він був не більше, ніж "представником молодіжної команди", якого на один матч беруть на дальній край лавки, а на інший – ні. І тут – місце з перших хвилин, у Донецьку, проти чемпіона, з переведенням у запас Ісмаеля Бангури, якого фанати були готові канонізувати після трьох голів Спартаку.

Це вже постфактум можна було говорити, що Бангура, взагалі-то, мало відпрацьовував в обороні, що на полі Шахтаря навіть форвардам довелося б багато працювати без м'яча – і, якщо згадати, що Мілевський ніколи не володів швидкістю, "роботяга" в пару до нього не завадив би...

Але та гра і стала бойовим хрещенням "хлопчика зі 130-го кілометра". Хрещенням невдалим: за 79 хвилин Ярмоленко не відзначився нічим корисним і не здобув жодної секунди в Класичних ні в Лізі Європи, ні в Кубку України, ні в другому колі.

Найпростіше

Влітку 2009-го Сьоміна змінив Газзаєв, і Ярмоленко став регулярно виходити в основі. Шевченко, Мілевський, Ярмоленко – тоді перерахування цих прізвищ звучало як "Великі сліпі: Гомер, Мільтон і Паніковський", а зараз виглядає УПЛ-ською версією Мессі, Суареса і Неймара.

Власне, у першому колі ця трійка і показала клас: Шахтар був переможений 3:0, перші два голи Мілевський забив із пасів Шевченка, а вже під кінець часу Ярмоленко встановив остаточний рахунок.

Найважливіше

Роки йшли, Ярмоленко з "Хлопчика зі 130-го кілометра" перетворився на капітана і лідера Динамо – але саме Динамо перестало вигравати чемпіонат. У сезоні-2012/13 Андрій відзначився голами в кожному з двох Класичних, але Шахтар все одно двічі переміг.

З призначенням Реброва у Динамо з'явився шанс, і в домашньому матчі з Шахтарем саме Ярмоленко видав ту саму передачу, після якої Віда завдав удар на єдиний гол.

Найскандальніше

У матчі-відповіді під питанням була сама участь Ярмоленка. У матчі, який передував Класичному, Андрій отримав попередження за симуляцію – і, по ідеї, мав пропустити гру на "Львів-Арені" через перебір карток. Але цю картку анулювали – через відсутність симуляції.

Ця історія увійшла в епос українських ЗМІ, стільки копій навколо неї зламали медіаресурси по обидва боки. Можете насолодитися сюжетом "Профутболу", зі словами Ігоря Циганика:

" Якщо хтось скаже, що тут була симуляція, він буде моїм ворогом до кінця життя! ".

Ні до чого значущого участь Ярмоленка не призвела. Матч закінчився 0:0, і головними героями гри стали гравці оборони.

Найганебніше

Час минав, і Шахтар адаптувався до життя і виступів за межами Донецька. Після титулу-2014/15 кияни виграли й титул-2015/16, але обидва Класичні в чемпіонаті програли з розгромним рахунком. Після того як у матчі навіть не з основним складом донеччан рахунок став 0:3, а Степаненко став показувати футболку фанатам Динамо, Ярмоленко вдарив його по нозі:

Тарас навіть сказав, що його дружбі з Андрієм кінець. Але потім у збірній їх помирили.

Найрезультативніше

Скандали, бійки, медалі – це все чудово, але від атакувального гравця чекаєш голів і асистів. З відривом найрезультативнішим дербі для Андрія став матч четвертого кола в сезоні-2016/17, коли він оформив дубль, відзначився асистом і практично самостійно приніс Динамо перемогу 3:2.

Ігри проти Шахтаря, які провів Ярмоленко після повернення з Європи, пройшли надто нещодавно, щоб знову їх розбирати. Зазначу тільки, що за час після повернення Андрій пропустив два Класичних із чотирьох можливих через травми. За 10 років до переходу в Боруссію такого не траплялося жодного разу.

Загалом же на рахунку Ярмоленка 34 Класичних. І перемог у них було лише 8. Для порівняння, кияни з Андрієм Миколайовичем програли аж 22 гри. Ще 4 завершилися внічию. За 34 матчі Ярмоленко забив 6 м'ячів та віддав 3 асисти. Але про принциповість протистояння каже інша статистика: 17 жовтих та 2 червоні картки.

Роки беруть своє, і Ярмоленко може закінчити саме через проблеми зі здоров'ям. Ловіть момент, будь-який його вихід проти Шахтаря може стати останнім.