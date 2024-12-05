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Вольфсбург впевнено розібрався з Гоффенгаймом, Лейпциг розгромив Айнтрахт у Кубку Німеччини

Руслан Травкін — 5 грудня 2024, 08:17
Вольфсбург впевнено розібрався з Гоффенгаймом, Лейпциг розгромив Айнтрахт у Кубку Німеччини
x.com/RBLeipzig_EN

У середу, 4 грудня, відбулися чотири матчі в межах 1/8 фіналу Кубку Німеччини.

Колишній суперник Динамо по Лізі Європи Гоффенгайм відправився в гості до Вольфсбурга. "Вовки" здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0.

З таким же рахунком Лейпциг обіграв Айнтрахт. Кельн мінімально обіграв Герту, а Карлсруе дав бій Аугсбургу. Представник елітного дивізіону лише в серії пенальті здобув путівку до наступного етапу.

Кубок Німеччини – 1/8 фіналу
4 грудня

Вольфсбург – Гоффенгайм 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Вавро (63), 2:0 – Вінд (67), 3:0 – Герхард (85)

Лейпциг – Айнтрахт 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Шешко (31), 2:0 – Опенда (49), 3:0 – Опенда (58)

Кельн – Герта 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Маза (12, пен), 1:1 – Нідерлахнер (31), 2:1 – Любичич (120+1, пен)

Карлсруе – Аугсбург 2:2 (0:1), пен 4:5

Голи: 0:1 – Ессенде (41), 1:1 – Шлейзенер (54), 2:1 – Ванітцек (111), 2:2 – Варгас (120+3)

Нагадаємо, Жирона Віктора Циганкова сенсаційно вибула з Кубку Іспанії.

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