Баєр у гостях у Бохума, Санкт-Паулі прийме Баварію, РБ Лейпциг проти Боруссії М: розклад матчів Бундесліги

Сьогодні, 9 листопада, відбудуться 5 матчів 10 туру німецької Бундесліги.

Баєр спробує реабілітуватися за розгромну поразку від Ліверпуля у виїзному поєдинку Бохума, дортмундська Боруссія зіграє на виїзді проти Майнца, а менхенгладбаська – проти Рб Лейпцига. Лідер чемпіонату, Баварія, також зіграє в гостях – проти новачків елітного дивізіону, Санкт-Паулі.

Розклад матчів Бундесліги на 9 листопада

16:30 Бохум – Баєр

16:30 Вердер – Гольштайн Кіль

16:30 Майнц – Боруссія Дортмунд

16:30 Санкт-Паулі – Баварія

19:30 РБ Лейпциг – Боруссія Менхенгладбах

Нагадаємо, 10 тур німецької першості стартував з матчу між 4-ю та 7-ю командами – Фрайбургом та Уніоном відповідно. Гра завершилася нульовою нічиєю.