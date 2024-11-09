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Баєр у гостях у Бохума, Санкт-Паулі прийме Баварію, РБ Лейпциг проти Боруссії М: розклад матчів Бундесліги

Ігор Чернявський — 9 листопада 2024, 14:10
Баєр у гостях у Бохума, Санкт-Паулі прийме Баварію, РБ Лейпциг проти Боруссії М: розклад матчів Бундесліги
Бундесліга

Сьогодні, 9 листопада, відбудуться 5 матчів 10 туру німецької Бундесліги.

Баєр спробує реабілітуватися за розгромну поразку від Ліверпуля у виїзному поєдинку Бохума, дортмундська Боруссія зіграє на виїзді проти Майнца, а менхенгладбаська – проти Рб Лейпцига. Лідер чемпіонату, Баварія, також зіграє в гостях – проти новачків елітного дивізіону, Санкт-Паулі.

Розклад матчів Бундесліги на 9 листопада

  • 16:30 Бохум – Баєр
  • 16:30 Вердер – Гольштайн Кіль
  • 16:30 Майнц – Боруссія Дортмунд
  • 16:30 Санкт-Паулі – Баварія
  • 19:30 РБ Лейпциг – Боруссія Менхенгладбах

Нагадаємо, 10 тур німецької першості стартував з матчу між 4-ю та 7-ю командами – Фрайбургом та Уніоном відповідно. Гра завершилася нульовою нічиєю.

Баварія Боруссія Дортмунд Боруссія Менхенгладбах Бохум Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Вердер Гольштайн Кіль Лейпциг Майнц Санкт-Паулі Баєр Леверкузен

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