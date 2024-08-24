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Лейпциг прийме Бохум, Боруссія Дортмунд зіграє з Айнтрахтом: розклад матчів 1 туру Бундесліги

Руслан Травкін — 24 серпня, 09:36
Лейпциг прийме Бохум, Боруссія Дортмунд зіграє з Айнтрахтом: розклад матчів 1 туру Бундесліги
Getty images

Сьогодні, 24 серпня, відбудеться шість матчів першого туру Бундесліги сезону-2024/2025.

Найцікавіший поєдинок пройде у Дортмунді, де місцева Боруссія зіграє з Айнтрахтом. Ще один претендент на чемпіонство РБ Лейпциг прийме Бохум.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга
1 тур, 24 серпня

16:30 РБ Лейпциг — Бохум

16:30 Фрайбург — Штутгарт

16:30 Майнц — Фрайбург

16:30 Аугсбург — Вердер

16:30 Гоффенгайм — Хольштайн

19:30 Боруссія Д — Айнтрахт

Нагадаємо, що чемпіонат Німеччини стартував 23 серпня. Чемпіон Бундесліги Баєр на чужому полі на останній хвилині вирвав перемогу у грі проти Боруссії Менхенгладбах.

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