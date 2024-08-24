Лейпциг прийме Бохум, Боруссія Дортмунд зіграє з Айнтрахтом: розклад матчів 1 туру Бундесліги
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Сьогодні, 24 серпня, відбудеться шість матчів першого туру Бундесліги сезону-2024/2025.
Найцікавіший поєдинок пройде у Дортмунді, де місцева Боруссія зіграє з Айнтрахтом. Ще один претендент на чемпіонство РБ Лейпциг прийме Бохум.
Чемпіонат Німеччини — Бундесліга
1 тур, 24 серпня
16:30 РБ Лейпциг — Бохум
16:30 Фрайбург — Штутгарт
16:30 Майнц — Фрайбург
16:30 Аугсбург — Вердер
16:30 Гоффенгайм — Хольштайн
19:30 Боруссія Д — Айнтрахт
Нагадаємо, що чемпіонат Німеччини стартував 23 серпня. Чемпіон Бундесліги Баєр на чужому полі на останній хвилині вирвав перемогу у грі проти Боруссії Менхенгладбах.