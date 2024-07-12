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Ольмо: Якщо клуби хочуть мене купити, зараз саме час

Андрій Яросименко — 12 липня, 12:10
Ольмо: Якщо клуби хочуть мене купити, зараз саме час

Півзахисник Лейпцига та збірної Іспанії Дані Ольмо сказав, що зараз хороший час для клубів, щоб купити його.

Слова футболіста передає Фабріціо Романо.

"Пункт про викуп до 20 липня? Так, якщо клуби хочуть мене, вони знають, що можуть зробити. Інакше потім будуть важкі переговори. У мене контракт із Лейпцигом і я хочу вигравати титули", — сказав гравець.

У попередньому сезоні Ольмо провів за Лейпциг 25 матчів в усіх турнірах, відзначившись 8 голами та 5 асистами. У першій половині сезону Дані пропустив близько трьох місяців через травми.

На Євро-2024 іспанець розділяє першу сходинку бомбардирської гонки, допомігши "Фурії Роха" вийти до фіналу континентальної першості.

Лейпциг Збірна Іспанії з футболу Дані Ольмо

Дані Ольмо

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