Прорвало: Довбик оформив дубль у матчі Кубку Італії

Український форвард Роми Артем Довбик відзначився дома голами в матчі 1/8 фіналу Кубку Італії проти представника Серії В – Сампдорії.

Це перші голи для українця за півтора місяця. Востаннє він відзначався 3 листопада у матчі Серії А проти Верони.

Нагадаємо, українець потрапив у старт вперше за останні 3 гри. У матчах Ліги Європи проти Браги (3:0) та у поєдинку 16-го туру Серії А проти Комо (0:2) нападник збірної України виходив на поле на заміну одразу ж після перерви.

Нещодавно головний тренер "римських вовків" Клаудіо Раньєрі заявив, що Довбик не готовий на всі 100%, йому потрібно повернутись у хорошу фізичну форму.