Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Комо здобув вольову перемогу над Фіорентиною та став черговим чвертьфіналістом Кубку Італії

Олексій Мурзак — 27 січня 2026, 23:57
Комо здобув вольову перемогу над Фіорентиною та став черговим чвертьфіналістом Кубку Італії
x.com/Como_1907

У вівторок, 27 січня, відбувся матч 1/8 фіналу Кубку Італії з футболу, в якому Комо переграв Фіорентину.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь підопічних Сеска Фабрегаса.

"Лілії" першими відкрили рахунок вже на 7-й хвилині зустрічі зусиллями Пікколі, однак в середині тайму Роберто відновив паритет.

У другій 45-хвилинці Комо взагалі вийшов вперед після голу Паса за 30 хвилин до завершення освного часу, на що Фіорентина так нічим і не відповіла, а вже у компенсований арбітром час Мората остаточно зняв усі питання щодо переможця протистояння.

Кубок Італії з футболу
1/8 фіналу, 27 січня

Фіорентина – Комо 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 7 Пікколі, 1:1 – 20 Роберто, 1:2 – 60 Пас, 1:3 – 90+1 Мората

Раніше Комо познущався з Торіно, забивши шість м'ячів без відповіді у матчі 22 туру Серії А.

Кубок Італії Фіорентина Комо

Кубок Італії

Гол 16-річного Арена не допоміг: Рома Довбика поступилась Торіно у Кубку Італії
Мілан поступився Лаціо, Болонья дотиснула Парму в 1/8 фіналу Кубку Італії
20 пенальті в матчі Наполі, Інтер декласував Венецію в 1/8 фіналу Кубку Італії
Малиновський пропустить наступний матч Дженоа через проблеми зі здоров’ям
Дженоа Малиновського обіграла Емполі з Поповим у Кубку Італії

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік