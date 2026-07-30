Крушинський: Копенгаген теж нічого не створив
Півзахисник Полісся Борис Крушинський розчарований результатом матчі-відповіді з Копенгагеном (1:2) у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.
Про це він розповів у коментарі після гри.
"Емоції негативні, тому що ми вилітаємо з Ліги конференцій. Хотілося б залишитись. Ми могли зробити це. У першій грі ми не реалізували багато моментів і припустились помилок у захисті. Приїхали сюди, тут Копенгаген теж нічого не створив, можна сказати, але забив всі свої моменти, а ми, знову ж таки, не реалізували свої.
Ми програли 1:2 і вилітаємо. Сумно зараз, якщо чесно. Не хотілося б так. Після першої гри у нас були великі шанси, великі надії, але на жаль, ми вилітаємо", – зазначив футболіст.
Ключову роль у протистоянні вирішили помилки гравців українського клубу в обороні.
"Думаю, наша помилка в обороні, їхні уболівальники. Вони грали вдома, їм було комфортніше. У попередньому матчі нам було легше грати вдома. Вони реалізували свої моменти, – сказав Крушинський.
Полісся зазнало поразки з рахунком 1:2 і за сумою двох матчів (4:5) припинило боротьбу у кваліфікації Ліги конференцій.
Ранішу гру з Копенгагеном підсумував головний тренер Руслан Ротань.