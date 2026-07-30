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Крушинський: Копенгаген теж нічого не створив

Олександр Булава — 30 липня 2026, 00:36
Крушинський: Копенгаген теж нічого не створив
Борис Крушинський
УПЛ

Півзахисник Полісся Борис Крушинський розчарований результатом матчі-відповіді з Копенгагеном (1:2) у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Про це він розповів у коментарі після гри.

"Емоції негативні, тому що ми вилітаємо з Ліги конференцій. Хотілося б залишитись. Ми могли зробити це. У першій грі ми не реалізували багато моментів і припустились помилок у захисті. Приїхали сюди, тут Копенгаген теж нічого не створив, можна сказати, але забив всі свої моменти, а ми, знову ж таки, не реалізували свої.

Ми програли 1:2 і вилітаємо. Сумно зараз, якщо чесно. Не хотілося б так. Після першої гри у нас були великі шанси, великі надії, але на жаль, ми вилітаємо", – зазначив футболіст.

Ключову роль у протистоянні вирішили помилки гравців українського клубу в обороні.

"Думаю, наша помилка в обороні, їхні уболівальники. Вони грали вдома, їм було комфортніше. У попередньому матчі нам було легше грати вдома. Вони реалізували свої моменти, – сказав Крушинський.

Полісся зазнало поразки з рахунком 1:2 і за сумою двох матчів (4:5) припинило боротьбу у кваліфікації Ліги конференцій.

Ранішу гру з Копенгагеном підсумував головний тренер Руслан Ротань.

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