Крушинський: Копенгаген теж нічого не створив

Півзахисник Полісся Борис Крушинський розчарований результатом матчі-відповіді з Копенгагеном (1:2) у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Про це він розповів у коментарі після гри.

"Емоції негативні, тому що ми вилітаємо з Ліги конференцій. Хотілося б залишитись. Ми могли зробити це. У першій грі ми не реалізували багато моментів і припустились помилок у захисті. Приїхали сюди, тут Копенгаген теж нічого не створив, можна сказати, але забив всі свої моменти, а ми, знову ж таки, не реалізували свої.

Ми програли 1:2 і вилітаємо. Сумно зараз, якщо чесно. Не хотілося б так. Після першої гри у нас були великі шанси, великі надії, але на жаль, ми вилітаємо", – зазначив футболіст.