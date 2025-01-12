Крупський не гратиме за Металіст 1925 цієї весни: джерело назвало причину

Захисник Ворскли Ілля Крупський не гратиме в Металісті 1925 цієї весни.

За інформацією ТаТоТаке, перші пів року Ілля може провести в іншому чемпіонаті або іншому клубі, щоб отримати практику на більш високому рівні, ніж Перша ліга.

"За моєю інформацією, Крупський не гратиме в Металісті 1925 цією весною. З того, що я знаю, є план, є варіант який подобається гравцю, і я так розумію, його агенту – це провести ці пів року в іншому чемпіонаті, в іншому клубі на правах піврічної оренди, щоб отримати практику на більш висому рівні, ніж Перша ліга українського футболу", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Раніше стало відомо, що донецький Шахтар покращив свою пропозицію щодо переходу лідера полтавської Ворскли та захисника молодіжної збірної України Іллі Крупського. Втім, пізніше повідомлялося, що Крупський погодився на перехід у Металіст 1925.