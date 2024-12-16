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Кривдник Шахтаря в Лізі чемпіонів став гравцем року в Африці

Микола Дендак — 16 грудня 2024, 22:46
Кривдник Шахтаря в Лізі чемпіонів став гравцем року в Африці
Адемола Лукман

27-річний нападник італійської Аталанти Адемола Лукман визнаний найкращим африканським гравцем 2024 року.

Про це повідомляє CAF.

У сезоні-2023/24 футболіст з Нігерії тріумфував у Лізі Європи та був визнаний гравцем року в Аталанті.

В поточному розіграші він з командою йде на першому місці в італійському чемпіонаті, зіграв 19 матчів за свій клуб, забивши 11 м'ячів та віддавши 5 гольових передач.

3 голи він забив у Лізі чемпіонів, зокрема, одного разу відзначився у воротах донецького Шахтаря. В ЛЧ Аталанта йде на 13 місці, маючи в активі 11 очок.

Аталанта Адемола Лукман Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

Адемола Лукман

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