Я чув звуки вибухів: Кривцов назвав причину переходу в Інтер Маямі

Український захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов вирішив переїхати до США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Цитує футболіста Miami Herald.

"Я чув звуки вибухів, це чули мої діти, і так не повинно бути. Як батько, я повинен був забезпечити безпеку своєї сім’ї.

Я багато подорожував і мало бачив свою сім’ю, тому що вони жили в Польщі, а я іноді жив в Україні, іноді в Польщі, іноді в Німеччині, багато подорожуючи автобусами та потягами. Я не молодий чоловік, і мені було важко. Тому я вирішив змінити ситуацію і приїхати до Америки.

Зараз стало краще, тому що місяць тому моя дружина їздила в Україну і зрозуміла, що тут ми живемо в безпеці, і нашим дітям не доводиться чути ці звуки вибухів, сирен та іншу військові речі, і це те, що ми повинні робити як батьки – забезпечувати безпеку наших дітей", – сказав Кривцов.