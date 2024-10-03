Я чув звуки вибухів: Кривцов назвав причину переходу в Інтер Маямі
Український захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов вирішив переїхати до США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Цитує футболіста Miami Herald.
"Я чув звуки вибухів, це чули мої діти, і так не повинно бути. Як батько, я повинен був забезпечити безпеку своєї сім’ї.
Я багато подорожував і мало бачив свою сім’ю, тому що вони жили в Польщі, а я іноді жив в Україні, іноді в Польщі, іноді в Німеччині, багато подорожуючи автобусами та потягами. Я не молодий чоловік, і мені було важко. Тому я вирішив змінити ситуацію і приїхати до Америки.
Зараз стало краще, тому що місяць тому моя дружина їздила в Україну і зрозуміла, що тут ми живемо в безпеці, і нашим дітям не доводиться чути ці звуки вибухів, сирен та іншу військові речі, і це те, що ми повинні робити як батьки – забезпечувати безпеку наших дітей", – сказав Кривцов.
Нагадаємо, у 2023 році захисник розірвав контракт із Шахтарем, за який провів 12 сезонів, та на правах вільного агента перейшов в Інтер Маямі.
Напередодні українець допоміг клубу здобути MLS Supporters' Shield.