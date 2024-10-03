Дубль Мессі допоміг Інтеру Маямі здобути MLS Supporters' Shield

Зірковий нападник американського Інтера Маямі Ліонель Мессі допоміг команді завоювати MLS Supporters' Shield.

У ніч проти 3 жовтня відбувся матч між Інтером Маямі та Коламбус Крю. Наприкінці першого тайму Мессі прийняв неймовірну передачу від одноклубника, обвів захисників та записав перший гол на рахунок "чапель". Вже через п'ять хвилин, у доданий до першого тайму час аргентинець пробив по воротах зі штрафного, збільшивши перевагу команди.

Третім голом відзначився іменитий Луїс Суарес, який раніше оголосив про завершення кар'єри у збірній Уругваю.

У підсумку, Інтер Маямі переміг Коламбус Крю з рахунком 3:2, та достроково виграли регулярний сезон, здобувши трофей MLS Supporters' Shield.

Для Мессі цей трофей став 46-м за кар'єру, він є абсолютним лідером за цим показником в історії. Далі команди продовжать виступи в плейоф, де будуть боротися за головний титул – Кубок МЛС.

Зазначимо, що український захисник Інтера Майамі Сергій Кривцов вийшов на поле на 76-й хвилині. Євген Чеберко з Коламбус Крю провів весь матч у запасі.

Огляд матчу

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Мессі планує покинути американський клуб задля повернення в рідний Ньюеллс Олд Бойз.