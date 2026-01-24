Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кривбас зазнав поразки від корейського клубу в товариському матчі

Володимир Максименко — 24 січня 2026, 14:16
Кривбас зазнав поразки від корейського клубу в товариському матчі
ФК Кривбас

Криворізький Кривбас продовжує підготовку до другої частини сезону-2025/26 в УПЛ, зігравши товариський матч з клубом Південної Кореї Теджон Сітізен.

Суперник зміг оформити вражаючий камбек, відігравши фору в два голи – 2:3. У складі українського клубу відзначались Карлос Парако та Глейкер Мендоса.

Товариський матч
24 січня

Кривбас (Україна) – Теджон Сітізен (Південна Корея) 2:3 (2:0)

У наступному поєдинку підопічні ван Леувена зіграють проти китайського Тянцьзінь Тайгер – гра відбудеться 31 січня о 14:00 за київським часом.

Напередодні Кривбас зазнав поразки від лідера чемпіонату Данії, а до цього поступився Мідтьюлланду.

Кривбас Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

Шандрук розповів про завдання Вереса на другу частину сезону-2025/26 в УПЛ
Акцент на фізичній підготовці, – Бондар розповів про особливості зимових зборів у Шахтарі
Азербайджанський Сумгаїт оголосив про підписання ще одного гравця Полісся
Діалло оцінив своє повернення в Динамо після оренди в Хапоелі
ФІФА заблокувала трансфер скандального форварда Динамо до Румунії

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік