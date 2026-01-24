Кривбас зазнав поразки від корейського клубу в товариському матчі

Криворізький Кривбас продовжує підготовку до другої частини сезону-2025/26 в УПЛ, зігравши товариський матч з клубом Південної Кореї Теджон Сітізен.

Суперник зміг оформити вражаючий камбек, відігравши фору в два голи – 2:3. У складі українського клубу відзначались Карлос Парако та Глейкер Мендоса.

Товариський матч

24 січня

Кривбас (Україна) – Теджон Сітізен (Південна Корея) 2:3 (2:0)

У наступному поєдинку підопічні ван Леувена зіграють проти китайського Тянцьзінь Тайгер – гра відбудеться 31 січня о 14:00 за київським часом.

Напередодні Кривбас зазнав поразки від лідера чемпіонату Данії, а до цього поступився Мідтьюлланду.