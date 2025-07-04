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Кривбас підписав хавбека молодіжної збірної Ізраїлю

Олег Дідух — 4 липня 2025, 16:23
Кривбас підписав хавбека молодіжної збірної Ізраїлю
ФК Кривбас

20-річний ізраїльський півзахисник Бар Лін став гравцем Кривбаса.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

За їхньою інформацією, мова йде про річну оренду. Права на гравця належать Маккабі Тель-Авів, контракт Ліна із яким розрахований до літа 2027 року. У складі Кривбаса Лін виступатиме під 18-м номером.

Попередні два сезони хавбек провів у оренді в Хапоелі з Хайфи, за який сумарно провів 44 матчі. Також на рахунку Ліна три матчі за молодіжну збірну Ізраїлю U-21.

Ізраїльський півзахисник став другим новачком Кривбаса у нинішнє літнє міжсезоння. Вчора клуб оголосив про підписання хорватського захисника Анте Бекавача.

Нагадаємо, минулий сезон Кривбас завершив на п’ятому місці у турнірній таблиці УПЛ.

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