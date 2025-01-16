Кривбас оголосив список футболістів, що вирушать на збори в Іспанію

Кривбас визначився із переліком футболістів, які поїдуть на зимові тренувальні збори, які відбудуться в Іспанії.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Тренерський штаб відібрав 30 гравців: 5 голкіперів, 8 захисників, 13 півзахисників та 4 форварди.

Воротарі: Андрій Кліщук, Володимир Маханьков, Богдан Хома, Ігор Омельченко (Кривбас U-19), Данило Сичов (Кривбас U-16).

Захисники: Олександр Романчук, Андрій Понєдєльнік, Олександр Драмбаєв, Рафаель Бандейра, Володимир Вілівальд, Іван Дібанго, Бакарі Конате, Олексій Плічко (Кривбас U-19).

Півзахисники: Джихад Бізімана, Дмитро Хомченовський, Єгор Твердохліб, Максим Луньов, Артур Микитишин, Денис Кузик, Юрій Вакулко, Хрвоє Іліч, Маттео Аморозо, Олександр Каменський, Ярослав Шевченко, Максим Задерака, Жан По.

Нападники: Даніель Соса, Ноа Ндомбазі, Олег Кожушко, Назар Попов (Кривбас U-19).

Суперники Кривбаса на іспанських зборах

24.01 – Олімпія Любляна (Словенія)

28.01 – Тромсе (Норвегія)

31.01 – Кальмар (Швеція)

07.02 – Рандерс (Данія)

09.02 – Левадія Таллінн (Естонія)

12.02 – Согндал (Согндалсфʼєра, Норвегія).

Раніше ще один клуб УПЛ – луганська Зоря вирушила на збори у Туреччину та оголосила список футболістів, що готуватимуться до другої частини сезону сезону.