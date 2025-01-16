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Зоря оголосила список футболістів, що вирушили на збори у Туреччину

Володимир Максименко — 16 січня 2025, 11:30
Зоря оголосила список футболістів, що вирушили на збори у Туреччину
Зоря Луганськ

Луганська Зоря вирушила на збори у Туреччину та оголосила список футболістів, що готуватимуться до другої частини сезону УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба "чорно-білих".

Збір відбудеться у місті Белек, куди вилетіло 25 гравців, серед яких відзначимо представника Динамо U-19 Максима Васильця.

Повний список гравців:

Воротарі: Олександр Сапутін, Микита Турбаєвський, Дмитро Мацапура, Валерій Косівський

Захисники: Андерсон Джордан, Габріель Ескінья, Олексій Гусєв, Крістофер Нваезе, Жуніньо

Півзахисники: Яков Башич, Кирило Дришлюк, Макисм Василець, Артем Слесар, Жан Тронтель, Роман Вантух, Володимир Білоцерковець, Ігор Кирюханцев, Олександр Яцик, Тимур Кораблін, Владислав Вакула, Петар Мічін, Деян Попара.

Нападники: Владислав Супряга, Ігор Горбач, Пилип Будківський.

Раніше повідомлялось, що луганський клуб підписав довгострокову угоду з боснійським хавбеком.

Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

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