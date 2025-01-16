Зоря оголосила список футболістів, що вирушили на збори у Туреччину
Луганська Зоря вирушила на збори у Туреччину та оголосила список футболістів, що готуватимуться до другої частини сезону УПЛ.
Про це повідомляє пресслужба "чорно-білих".
Збір відбудеться у місті Белек, куди вилетіло 25 гравців, серед яких відзначимо представника Динамо U-19 Максима Васильця.
Повний список гравців:
Воротарі: Олександр Сапутін, Микита Турбаєвський, Дмитро Мацапура, Валерій Косівський
Захисники: Андерсон Джордан, Габріель Ескінья, Олексій Гусєв, Крістофер Нваезе, Жуніньо
Півзахисники: Яков Башич, Кирило Дришлюк, Макисм Василець, Артем Слесар, Жан Тронтель, Роман Вантух, Володимир Білоцерковець, Ігор Кирюханцев, Олександр Яцик, Тимур Кораблін, Владислав Вакула, Петар Мічін, Деян Попара.
Нападники: Владислав Супряга, Ігор Горбач, Пилип Будківський.
Раніше повідомлялось, що луганський клуб підписав довгострокову угоду з боснійським хавбеком.