Кривбас дізнався суперника у 4 раунді кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні, 5 серпня, відбулося жеребкування четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25.

Свого майбутнього суперника дізнався єдиний представник України в другому найпрестижнішому єврокубку — криворізький Кривбас. Команда Юрія Вернидуба зіграє проти шотландського Гартс, в разі перемоги над Вікторією Плезнь. Перші матчі пройдуть 22 серпня, матчі-відповіді — 29 серпня.

Нагадаємо, в 3 етапі кваліфікації ЛЄ криворіжці зіграють проти чеської Вікторії. Матчі відбудуться 8 та 15 серпня. Напередодні Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб розповів, що його команда зробить все, щоб пройти кваліфікацію Ліги Європи сезону-2024/25 та потрапити в груповий етап.

Зазначимо, що переможець пари отримає путівку до основного раунду Ліги Європи, а команда, що програє, перейдуть до основного раунду Ліги конференцій.

Раніше криворіжці здолали одеський Чорноморець у матчі 1 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.