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Кривбас дізнався суперника у плейоф Ліги конференцій сезону-2024/25

Андрій Яросименко — 5 серпня, 15:40
Кривбас дізнався суперника у плейоф Ліги конференцій сезону-2024/25

Сьогодні, 5 серпня, криворізький Кривбас дізнався суперника у плейоф Ліги конференцій сезону-2024/25.

В разі поразки від чеської Вікторії у 3 етапі Ліги Європи Команда Юрія Вернидуба зіграє проти іспанського Бетіса. Як стало відомо раніше, у випадку перемоги, криворіжці вийдуть на поєдинок проти шотландського Гартс

Нагадаємо, матчі 3 етапу кваліфікації Ліги Європи Кривбас — Вікторія Плезнь відбудуться 8 та 15 серпня. Напередодні Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб розповів, що його команда зробить все, щоб пройти кваліфікацію Ліги Європи сезону-2024/25 та потрапити в груповий етап. Зазначимо, що переможець пари отримає путівку до основного раунду Ліги Європи.

Раніше криворіжці здолали одеський Чорноморець у матчі 1 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Бетіс Вікторія Кривбас Ліга конференцій Чемпіонат України, УПЛ Ліга конференцій сезону-2024/25

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