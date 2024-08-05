Сьогодні, 5 серпня, криворізький Кривбас дізнався суперника у плейоф Ліги конференцій сезону-2024/25.

В разі поразки від чеської Вікторії у 3 етапі Ліги Європи Команда Юрія Вернидуба зіграє проти іспанського Бетіса. Як стало відомо раніше, у випадку перемоги, криворіжці вийдуть на поєдинок проти шотландського Гартс

Нагадаємо, матчі 3 етапу кваліфікації Ліги Європи Кривбас — Вікторія Плезнь відбудуться 8 та 15 серпня. Напередодні Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб розповів, що його команда зробить все, щоб пройти кваліфікацію Ліги Європи сезону-2024/25 та потрапити в груповий етап. Зазначимо, що переможець пари отримає путівку до основного раунду Ліги Європи.

Раніше криворіжці здолали одеський Чорноморець у матчі 1 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.