Хаос на футбольному матчі: гравець вдарив фаната, гру зупинили при рахунку 6:0

Неймовірний скандал стався під час матчу восьмого дивізіону Англії між Авро та Кідсгров Атлетик. За десять хвилин до кінця гри, коли господарі впевнено вели 6:0, події на полі перетворилися на справжній хаос.

Після кількох вилучень у складі гостей, у секторі за воротами спалахнула бійка між фанатами. Гравці Кідсгров покинули поле, щоб втрутитися, але ситуація лише загострилася – один із уболівальників вдарив гравця, а той у відповідь наніс удар прямо в обличчя фанату через бар’єр.

Після цього на полі почалася масова штовханина за участі футболістів обох команд. Арбітр був змушений зупинити матч на 83-й хвилині.

Інцидент стався на стадіоні в Олдгемі, а відео сутички миттєво розлетілося мережею. Англійська федерація вже готує розслідування, і на обидві команди можуть чекати серйозні санкції. Наразі сам матч позначений у протоколі як "призупинений".

