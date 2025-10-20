Вболівальники італійського клубу атакували автобус суперників – загинув водій
Гравець Пістої Деян Іванов
sportal.bg
Вболівальники італійського баскетбольного клубу Рієті атакували автобус із представниками Пістої – акція завершилась трагедією.
Про це пише Eurohoops.
У результаті атаки загинув водій автобуса, що перевозив уболівальників Пістої. Ультрас зупинили транспорт, після чого почали кидати у нього цеглини, каміння та інші важкі предмети.
"Немає слів, щоб відреагувати на цю подію. Мої думки із жертвою та її близькими, я висловлюю свої найглибші співчуття", – відреагував на загибель водія президент італійської ліги Франческо Майорана.
Зазначимо, що команди грають у місцевому другому дивізіоні. Рієті посідає шосте місце у турнірній таблиці, а їхні суперники розмістились рядком вище. Інцидент відбувся після очного матчу, який виграли баскетболісти Пістої.
Напередодні на Кіпрі також сталась трагедія – застрелили президента Карміотісси.