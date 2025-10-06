Захейтили фанати і довелося повертати волосся: легенда АПЛ і збірної США кардинально змінив імідж

Легендарний американський футболіст Лендон Донован знову став героєм соцмереж, але цього разу не через свої спортивні досягнення, а через зачіску.

Останнім часом ексгравець збірної США отримував чимало коментарів від фанатів, які жартували з його облисіння. Замість того, щоб ігнорувати ситуацію або звертатися до пересадки волосся, Донован вирішив піти іншим шляхом – більш креативним і водночас ефектним.

Він просто поголив голову зверху, звернувся до майстра, який закріпив на спеціальний клей накладку зі штучного волосся, і тепер може похвалитися оновленим виглядом. Футбольна легенда задоволено демонструє результат перед камерами й навіть жартує, що відчуває себе на десять років молодшим.

Фанати у соцмережах не залишилися байдужими – коментарі коливаються від здивування до схвалення: одні не впізнають Донована, інші хвалять його за самоіронію і сміливість експериментувати.

