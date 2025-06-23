Матч у Лівії завершився пеклом: фанати вдерлися на поле, спалили автобус і атакували охорону

У Лівії відбувся один із найстрашніших інцидентів у футболі за останні роки. Дербі між командами Аль-Ахлі Тріполі та Аль-Іттіхад у рамках Прем'єр-ліги Лівії було зірване через масові заворушення.

Хоч матч і мав пройти без глядачів, наприкінці першого тайму на трибуни прорвалися сотні фанатів, озброєних фаєрами. Вони спустилися на поле, спричинивши справжню паніку.

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Гравці Аль-Іттіхад у страху кинулися до підтрибунних приміщень або тікали на трибуни. Рефері змушений був екстрено завершити гру за рахунку 1:0 на користь гостей.

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Libya's derby match between Al-Ahly Tripoli and Al-Ittihad was halted after Portuguese referee Fábio José Costa was injured by a substitute protesting a goal. The referee refused to resume play as fans stormed the pitch.https://t.co/PzK4AXb3CT pic.twitter.com/WCESOaTEGJ — Libya Review (@LibyaReview) June 18, 2025

Однак усе тільки починалося. За межами стадіону фанати підпалили автобус Аль-Іттіхад, а також атакували охоронців, пов’язаних із державними структурами. Безлади тривали до пізньої ночі. Армія застосувала зброю, щоб розігнати натовп.

🚨 The Tripoli Derby between Al-Ittihad and Al-Ahli Tripoli was abandoned in the 39th minute. 🇱🇾



- Al-Ahli fans stormed the pitch to protest Al-Ittihad’s opening goal.



- Portuguese referee Fábio José Costa was injured by a protesting substitute. pic.twitter.com/UaVmHFFd7A — Africa Soccer Zone (@AfricaSoccer_zn) June 18, 2025

Інцидент трапився на тлі масштабних протестів у Лівії, де тисячі людей вимагають відставки прем'єра Абделя Хаміда Дбейби. Люди звинувачують його в корупції та розширенні впливу збройних угруповань. У результаті протестів вже загинули щонайменше вісім цивільних та один поліцейський, а декілька міністрів подали у відставку.

Раніше повідомлялося, що в Алжирі під час святкування чемпіонства не витримало загородження, в результаті чого постраждало понад 70 людей.