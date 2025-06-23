Матч у Лівії завершився пеклом: фанати вдерлися на поле, спалили автобус і атакували охорону
У Лівії відбувся один із найстрашніших інцидентів у футболі за останні роки. Дербі між командами Аль-Ахлі Тріполі та Аль-Іттіхад у рамках Прем'єр-ліги Лівії було зірване через масові заворушення.
Хоч матч і мав пройти без глядачів, наприкінці першого тайму на трибуни прорвалися сотні фанатів, озброєних фаєрами. Вони спустилися на поле, спричинивши справжню паніку.
Гравці Аль-Іттіхад у страху кинулися до підтрибунних приміщень або тікали на трибуни. Рефері змушений був екстрено завершити гру за рахунку 1:0 на користь гостей.
Однак усе тільки починалося. За межами стадіону фанати підпалили автобус Аль-Іттіхад, а також атакували охоронців, пов’язаних із державними структурами. Безлади тривали до пізньої ночі. Армія застосувала зброю, щоб розігнати натовп.
Інцидент трапився на тлі масштабних протестів у Лівії, де тисячі людей вимагають відставки прем'єра Абделя Хаміда Дбейби. Люди звинувачують його в корупції та розширенні впливу збройних угруповань. У результаті протестів вже загинули щонайменше вісім цивільних та один поліцейський, а декілька міністрів подали у відставку.
Раніше повідомлялося, що в Алжирі під час святкування чемпіонства не витримало загородження, в результаті чого постраждало понад 70 людей.