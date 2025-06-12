Грузинські фанати заспівали відому кричалку про Путіна під час матчу молодіжного Євро-2025

Грузинські вболівальники виконали відому українську кричалку про очільника Росії Владіміра Путіна під час молодіжного чемпіонату Європи 2025 року.

Відео зі скандуванням "Путін х***о" шириться соцмережами. Інцидент стався у стартовому матчі турніру між збірними Польщі та Грузії, який у підсумку завершився перемогою грузинів (2:1).

Сьогодні, 12 червня, молодіжна збірна України розпочне свої виступи на чемпіонаті Європи 2025 року, який проходитиме на полях Словаччини. Першим суперником підопічних Унаї Мельгоси стануть однолітки з Данії.

У квартеті D окрім України та Данії опинилися також Фінляндія та Нідерланди, які свій матч проводитимуть теж сьогодні, 12 червня, але о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх матчів молодіжного чемпіонату Європи 2025 року. Також можна дізнатися результати минулих зустрічей, які відбулися в межах першого ігрового дня турніру.