Нкунку влітку може покинути Челсі

Півзахисник Челсі Крістофер Нкунку може змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Зазначається, що Челсі розглядав другу половину сезону як останній шанс для Нкунку змінити свою кар'єру на "Стемфорд Брідж", оскільки він отримував би більше ігрового часу за відсутності Джексона, але 27-річний гравець не вразив і ймовірно буде виставлений на трансфер.

Сам гравець також хоче відновити свою кар'єру в іншому колективі, щоб мати змогу повернути свою найкращу форму в іншому колективі. Лондонський клуб готовий розглянути пропозицію трансферу гравця за 60 млн фунтів.

Нагадаємо, взимку гравцем активно цікавились мюнхенська Баварія та Манчестер Юнайтед. Проте "сині" відхилили пропозицію останніх.

У сезоні 2024/25 француз зіграв 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 м'ячів та віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 45 млн євро.

Раніше повідомлялось про інтерес іспанського топклубу до Нкунку.