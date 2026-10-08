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Дають другий шанс повернутися до професійного футболу: у Шолінгу пояснили перехід сина Шевченка

Софія Кулай — 8 жовтня 2026, 11:16
Дають другий шанс повернутися до професійного футболу: у Шолінгу пояснили перехід сина Шевченка
Крістіан Шевченко
Скриншот із відео

Спортивний директор Шолінга Пол Досвелл відреагував на перехід Крістіана Шевченка, зазначивши, що син президента УАФ хотів стати частиною їх клубу.

Його цитує BBC.

"Усе почалося з наших тренерів, які мають зв'язки з футбольними академіями. Ми поспілкувалися з Крістіаном минулого тижня, і він дуже зацікавлений у тому, щоб стати частиною того, що ми тут будуємо, і подивитися, чи зможе потрапити до команди та розвивати з нами свою футбольну кар'єру тут", – сказав представник англійського колективу.

Досвелл додав, що концепція їхнього клубу полягає у тому, щоб підписувати найкращих молодих гравців, яких відпускають професійні команди, давши їм можливість продовжити кар'єру у непрофесійній лізі.

Також він зазначив, що у Шолінгу сподіваються, що вони стануть клубом, який допоможе цим футболістам прогресувати, аби згодом повернутися до професійного футболу.

Нагадаємо, що Шевченко-молодший підписав контракт із англійським колективом 3 жовтня 2026 року. У клубі, який виступає у 7-му дивізіоні, не розголосили деталей угоди. Натомість портал Transfermarkt зазначав, що співпраця розрахована до кінця поточного сезону-2026/27.

Син Андрія Шевченка перебрався до нового колективу на правах вільного агента, адже у липні 2026-го Крістіан покинув Вотфорд.

Крістіан вже потрапляв у заявку Шолінга на матч проти Еббсфліта Юнайтед у 3-му кваліфікаційному раунді Кубку Англії сезону-2026/2027. Шевченко весь поєдинок просидів на лаві запасних, а його нова команд здобула перемогу з рахунком 2:1.

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