Дають другий шанс повернутися до професійного футболу: у Шолінгу пояснили перехід сина Шевченка

Спортивний директор Шолінга Пол Досвелл відреагував на перехід Крістіана Шевченка, зазначивши, що син президента УАФ хотів стати частиною їх клубу.

Його цитує BBC.

"Усе почалося з наших тренерів, які мають зв'язки з футбольними академіями. Ми поспілкувалися з Крістіаном минулого тижня, і він дуже зацікавлений у тому, щоб стати частиною того, що ми тут будуємо, і подивитися, чи зможе потрапити до команди та розвивати з нами свою футбольну кар'єру тут", – сказав представник англійського колективу.

Досвелл додав, що концепція їхнього клубу полягає у тому, щоб підписувати найкращих молодих гравців, яких відпускають професійні команди, давши їм можливість продовжити кар'єру у непрофесійній лізі.

Також він зазначив, що у Шолінгу сподіваються, що вони стануть клубом, який допоможе цим футболістам прогресувати, аби згодом повернутися до професійного футболу.

Нагадаємо, що Шевченко-молодший підписав контракт із англійським колективом 3 жовтня 2026 року. У клубі, який виступає у 7-му дивізіоні, не розголосили деталей угоди. Натомість портал Transfermarkt зазначав, що співпраця розрахована до кінця поточного сезону-2026/27.

Син Андрія Шевченка перебрався до нового колективу на правах вільного агента, адже у липні 2026-го Крістіан покинув Вотфорд.

Крістіан вже потрапляв у заявку Шолінга на матч проти Еббсфліта Юнайтед у 3-му кваліфікаційному раунді Кубку Англії сезону-2026/2027. Шевченко весь поєдинок просидів на лаві запасних, а його нова команд здобула перемогу з рахунком 2:1.