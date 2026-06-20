Тренер Страсбура очолить Іпсвіч – інсайдер

Англійський Іпсвіч Таун близький до призначення Гарі О'Ніла на посаду головного тренера команди.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони вже погодили умови співпраці, а офіційне оформлення угоди очікується найближчим часом.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025/26 Іпсвіч здобув право виступати в Англійській Прем'єр-лізі. "Трактористи" посіли друге місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу, виборовши пряму путівку до елітного дивізіону.

По завершенні сезону Іпсвіч оголосив про відхід з команди головного тренера Кірана Маккени. 40-річний фахівець взяв паузу в кар'єрі.

43-річний О'Ніл у Прем'єр-лізі тренував Вулверхемптон та Борнмут. У січні 2026 року англієць очолив французький Страсбур. У турнірній таблиці Ліги 1 команда О'Ніла посіла 8 місце.