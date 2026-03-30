Копенгаген призначив головним тренером колишнього гравця, який виграв 4 чемпіонства

Копенгаген оголосив про призначення головним тренером команди Бо Свенссона.

Про це повідомив офіційний сайт "левів".

46-річний фахівець приєднався до одного з найтитулованіших клубів Данії після роботи в німецькому та австрійському футболі. Раніше Свенссон тренував Ліферінг, Зальцбург U-19, Майнц та Уніон.

На тренерському містку Копенгагена він змінив Якоба Неструпа, якого звільнили напередодні.

Зазначимо, що для Свенссона Копенгаген не чужий клуб. Упродовж семи років він виступав за "левів" в якості гравця, здобувши з командою чотири чемпіонських титулів, один Кубок Данії та Суперкубки.

За підсумком першої частини чемпіонату сезону-2025/26 Копенгаген не потрапив до чемпіонської групи, опинившись серед команд, які борються за виживання. В останньому матчі "леви" вдома програли Фредерісії з рахунком 0:2.

